Сможет ли ПСЖ взять реванш за домашнее поражение от "Манчестер Сити"

Маурисио Почеттино возглавил ПСЖ в начале 2021 года. Фото: Gettyimages.com

4 мая состоится ответный матч 1/2 Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и ПСЖ

В первом матче подопечные Хосепа Гвардиолы одержали волевую победу в Париже - 2:1.

Теперь ПСЖ нужно минимум забивать два мяча в гостях, чтобы иметь шанс на проход в финал Лиги чемпионов.

Футбольный эксперт Всеволод Кевлич специально для Gazeta.ua поделился ожиданиям от игры в Манчестере.

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Если наставник "горожан" Гвардиола не перемудрил в Париже, то есть риск что он что-то придумает в домашнем матче. Наверное, ничего менять не нужно. "Манчестер Сити" очень убедительно выглядел в первой игре. При том, что игра от "Сити" была довольно простая и предсказуемая.

Гвардиола практически закрыл пространство. Англичане очень хорошо сыграли в компактности. Отсюда такая слабая игра лидера ПСЖ Килимана Мбаппе. Не только у него были проблемы. Неймар тоже особо ничего не показал. "Сити" ничего не будет выдумывать в домашнем матче и попытается снова закрыть пространство для соперника. Поэтому проход команды Гвардиолы больше ожидаем.

В ПСЖ есть шансы у гостевом матче. Мне очень понравилась игра Марко Верратти. Полузащитник парижан умеет отдать очень тонкие передачи. Если у итальянца пойдет игра, то атака ПСЖ может выглядеть интереснее".



Матч между "Сити" и ПСЖ начнется в 22:00. В другом полуфинале между собой сыграют "Челси" и "Реал". Первая игра в Мадриде сильнейшего не выявила - 1:1.Финал Лиги чемпионов запланировано на 29 мая. Команды сыграют в Стамбуле на "Олимпийском стадионе".