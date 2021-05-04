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вторник, 04 мая 2021 10:15

Гвардиола рассказал, что поможет "Манчестер Сити" выйти в финал Лиги чемпионов

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Гвардиола рассказал, что поможет &quot;Манчестер Сити&quot; выйти в финал Лиги чемпионов
Хосеп Гвардиола возглавляет "МС" с 2016 года. Фото: REUTERS

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда должна сыграть агрессивно, чтобы пройти ПСЖ и выйти в финал Лиги чемпионов.

Испанский наставник отдает должное сопернику. Несмотря на выездную победу в Париже на "Сити" ждет тяжелая домашняя игра.

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"Чтобы выйти в финал Лиги чемпионов, мы должны провести идеальный матч. Все знают, что это особая игра для" Манчестер Сити ", но еще ничего не решено. Три чемпионства АПЛ за четыре года - это что-то невероятное, но сейчас мы живем мечтой о финал Лиги чемпионов. Тем более, что это наш первый полуфинал.

Мы должны довести до конца свою работу и идеально сыграть во вторник. Нам будет противостоять одна из лучших команд мира с фантастическими игроками - именно команда, а не один-два футболиста. Они могут выиграть матч благодаря одной удачной действия. "Ман Сити" должен сыграть очень агрессивно", - цитирует Гвардиолу официальный сайт "горожан".

Матч "Манчестер Сити" - ПСЖ состоится 4 мая в 22:00.

В первой игре представитель Англии одержал волевую победу в Париже - 2:1.

В другом полуфинале между собой играют "Реал" и "Челси". В Мадриде команды не выявили сильнейшего - 1:1.

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