Как Зинченко помог "Манчестер Сити" победить ПСЖ

 
Ексклюзивы
1/5
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2196
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 639
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1089
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 675
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Просмотров: 432
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2223
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 603
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3744
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 972
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
4 Просмотров: 378
Фото
Все фото
4
6
6
26
21
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Видео
Все видео
Как Зинченко помог "Манчестер Сити" победить ПСЖ
Как Зинченко помог "Манчестер Сити" победить ПСЖ
Яремчук начал третий десяток голов в сезоне
Яремчук начал третий десяток голов в сезоне
Поймали пьяного футболиста за рулем авто без документов
Поймали пьяного футболиста за рулем авто без документов
Алиева вызвали драться на голых кулаках
Алиева вызвали драться на голых кулаках
Дубль Месси помог "Барселоне" победить
Дубль Месси помог "Барселоне" победить
Интервью
1/5
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 639
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 675
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 423
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2223
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3744
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
03 мая 2021
Просмотров: 333
Дивна традиція
– У родичів жінки є дивна традиція – домашніх тварин називають іменами політиків, які їх розчарували, – розповідає Андрій. Із ...
вторник, 04 мая 2021 06:11

Как Зинченко помог "Манчестер Сити" победить ПСЖ

  Комментировать
Как Зинченко помог &quot;Манчестер Сити&quot; победить ПСЖ
Александр Зинченко уже 4 года играет в составе "Манчестер Сити". Фото: REUTERS

4 мая "Манчестер Сити" и ПСЖ сыграют в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

В первом матче в Париже англичане одержали волевую победу - 2:1.

На старте поединка парижане вышли вперед. Маркиньос замкнул головой передачу с углового.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Закрой свой рот!" - игрок ПСЖ оскорбил Гвардиолу

"Сити" контролировал мяч и имел территориальное преимущество, но дивидендов от этого почти не было.

Переломной в игре стала середина второго тайма. Игрок сборной Украины Александр Зинченко после выхода на замену отдал ассист на Кевина Де Брюйне. За семь минут Рияд Марез удачно реализовал штрафной.

Хозяева не смогли даже попытаться избежать поражения. Последние 13 минут основного времени парижане играли в меньшинстве, после прямой красной карточки опорнику Идрисса Гайе.

Матч "Манчестер Сити" - ПСЖ начнется в 22:00

В другом полуфинальном противостоянии играют "Реал" и "Челси". В Мадриде команды сыграли вничью -1:1. 5 мая команды встретятся в Лондоне.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как Зинченко помог "Манчестер Сити" победить ПСЖ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В бикини и эротическом белье: сексапильная рестлерша показала фото с медового месяца
В бикини и эротическом белье: сексапильная рестлерша показала фото с медового месяца
10
 Просмотров: 23023
Принцессе Шарлотте шесть лет - чем она живет и какое будущее ее ждет
Принцессе Шарлотте шесть лет - чем она живет и какое будущее ее ждет
 Просмотров: 6273
Врала об оргазме: Alyona Alyona рассказала о первом сексе и партнере
Врала об оргазме: Alyona Alyona рассказала о первом сексе и партнере Просмотров: 5994
&quot;Не того цвета&quot;: женщину оштрафовали за бело-красные носки
"Не того цвета": женщину оштрафовали за бело-красные носки Просмотров: 5517
Гороскоп на 3-9 мая: чья жизнь изменится в этот судьбоносный период
Гороскоп на 3-9 мая: чья жизнь изменится в этот судьбоносный период
 Просмотров: 4842
Спорт
Эксперт рассказал о перспективах создания Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах создания Суперлиги
 Просмотров: 180
"Олимпик" уволил Калитвинцева
"Олимпик" уволил Калитвинцева Просмотров: 378
Стало известно имя нового тренера "Шахтера"
Стало известно имя нового тренера "Шахтера" Просмотров: 1143
Шевченко намекнул на возвращение в Италию после Евро
Шевченко намекнул на возвращение в Италию после Евро Просмотров: 342
Тренер Нидерландов начал изучать Украину на прошлой неделе
Тренер Нидерландов начал изучать Украину на прошлой неделе Просмотров: 252
Больше всего комментируют
4
Ликвидировали террориста №1
3
Вернутся с трембитой: супруги Зеленские отдыхают на Прикарпатье
3
Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было - Арьев
2
"Говорите: венгры - наши друзья" - скандальный Тищенко устроил "шоу" на таможне
2
При подготовке закона об олигархах будут учитывать опыт США
Голосов: 686
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть