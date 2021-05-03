Как Зинченко помог "Манчестер Сити" победить ПСЖ

Александр Зинченко уже 4 года играет в составе "Манчестер Сити". Фото: REUTERS

4 мая "Манчестер Сити" и ПСЖ сыграют в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

В первом матче в Париже англичане одержали волевую победу - 2:1.

На старте поединка парижане вышли вперед. Маркиньос замкнул головой передачу с углового.

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"Сити" контролировал мяч и имел территориальное преимущество, но дивидендов от этого почти не было.

Переломной в игре стала середина второго тайма. Игрок сборной Украины Александр Зинченко после выхода на замену отдал ассист на Кевина Де Брюйне. За семь минут Рияд Марез удачно реализовал штрафной.

Хозяева не смогли даже попытаться избежать поражения. Последние 13 минут основного времени парижане играли в меньшинстве, после прямой красной карточки опорнику Идрисса Гайе.

Матч "Манчестер Сити" - ПСЖ начнется в 22:00 В другом полуфинальном противостоянии играют "Реал" и "Челси". В Мадриде команды сыграли вничью -1:1. 5 мая команды встретятся в Лондоне.