Сможет ли команда Малиновского выиграть чемпионат Италии

Руслан Малиновский не имеет стабильного места в составе "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

В матче 19-го тура чемпионата Италии "Аталанта" разгромила лидера Серии А "Милан". "Бергамаско" отстают от первого места только на 7 очков.

Журналист сайта footboom.com Никита Черняк рассказал, сможет ли команда Руслана Малиновского выиграть скудетто в этом сезоне.

"Перед началом каждого сезона ведущее спортивное издание Италии Gazzetta dello Sport традиционно составляет прогноз итоговой турнирной таблице. Прошлым летом газета отдала первое место" Аталанты ", 11-й команде Серии А по бюджету и зарплатной ведомости.

Я понимаю, почему журналисты газеты увидели в "Аталанте" фаворита чемпионата. Все это время она представляла собой своеобразный островок стабильности, что выражается в прогрессирующем из года в год сыгран коллективе. Другие два претендента на скудетто не внушали (и не внушают!) Уверенности в своих силах: "Ювентус" затеял перестройку с новым тренером-дебютантом, в состоянии "Интера" имел место серьезный внутренний конфликт между тренером и менеджментом, который был улажен, но не разрешен.

Главный тренер "Дженоа" Давиде Баллардини сказал, что это "Аталанту" можно остановить только после матчей Лиги чемпионов, когда ее игроки не успевают восстановиться на 100%.

Главный тренер "Дженоа" Давиде Баллардини сказал, что это "Аталанту" можно остановить только после матчей Лиги чемпионов, когда ее игроки не успевают восстановиться на 100%. Это очень похоже на правду: в этом сезоне команда Гасперини теряла очки в основном после международных пауз и после еврокубковых матчей. К сожалению, из-за коронавируса расписание этого сезона получился очень кратким; команды не успевают восстанавливать силы. Я уверен, что в нормальном графике 1-2 матчей в неделю "Аталанта" лидировала бы в турнирной таблице до конца первого круга чемпионата.

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Во второй части сезона графику будет однозначно легче: групповой этап Лиги чемпионов завершен, а туров посреди недели в чемпионате Италии будет гораздо меньше. Все команды получат больше отдыха, но на "Аталанту" этот фактор окажет большее впечатление, чем на других - нет одна другая команда Серии А не зависит от физической подготовки так сильно, как "бергамаски". Поэтому у меня есть все основания ожидать от команды резкого подъема в турнирной таблице. Даже не сомневаюсь, что "Аталанта" серьезно поборется за скудетто - поверьте, это не просто громкие слова.

Лишь в команде не произошла вспышка коронавируса".

Полную версию материала о "Аталанту" читайте в журнале "Страна" от 28-го января.