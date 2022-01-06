Смог ли не пропустить? Лунин провел второй матч за "Реал"

Андрей Лунин играет в Испании с 2018 года. Фото: ФК "Реал"

Вратарь сборной Украины 22-летний Андрей Лунин провел свой второй официальный матч за "Реал".

В матче Кубка Испании "Реал" в гостях победили представителя Сегунди Б "Алькояно" – 3:1.

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Гости вышли вперед в конце первого тайма после точного удара Милитао. "Алькояно отыгрался после перерыва. Вега не оставил шансов Лунину ударом из острого угла.

К концу матча "Реал" смог вырвать победу. Ассенсио и Иско на протяжении 2 мин. смогли забить два мяча и вывести "Реал" в 1/8 финала Кубка Испании.

У Лунина не было много работы в течение матча. Выполнял привычную вратарскую работу – играл на выходах, вводил мяч в игру. В начале игры его выручил защитник, выбивший мяч из пустых ворот. Не спас в случае с пропущенным мячом.

Матч против "Алькояно" стал для Лунина вторым за время выступлений за "Реал" с 2018 года. Предыдущий матч украинский вратарь сыграл в начале 2021 года против того же "Алькояно" в Кубке Испании. Тогда мадридцы вылетели из турнира проиграв -1:2. В чемпионате Испании "Реал" лидирует по таблице. Следующую игру команда Карло Анчелотти проведет 8 января против "Валенсии".