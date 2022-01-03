"Ждем тебя, малыш" - Лунин впервые станет отцом

Вратарь мадридского и сборной Украины "Реала" 22-летний Андрей Лунин с женой Анастасией ожидают пополнения в семье.

Футболист в Instagram разместил приветствие с Новым годом и фотографию с беременной женой. Это будет первый ребенок для пары,

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"С Новым Годом 2022. Желаем всего лучшего в новом году! Будьте рядом с любимыми, будьте счастливы и здоровы! Мы трогаемся в новый год уже втроем. Это самый лучший подарок. Ждем тебя, малыш. Люблю тебя, Анастасия. Ты у меня сильная и самая лучшая", - написал вратарь.

Автор: Instagram.com/lunin_andrey

Андрей Лунин в Украине выступал за "Металлист", "Днепр" и "Зарю". С 2018 года выступает за "Реал". В сезонах 2018/20 играл на правах аренды за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо". В "Реале" выполняет функции дублера Тибо Куртуа. В составе сборной Украины провел шесть матчей. Не попал в заявку национальной команды на Евро-2020/21.