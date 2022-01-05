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среда, 05 января 2022 21:00

Шевченко нужно продемонстрировать свои бойцовские качества

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Шевченко нужно продемонстрировать свои бойцовские качества
Шевченко не знает вкуса побед в Серии "В"Фото: Reuters

Бывший тренер "Таврии" Олег Федорчук рассказал о перспективах главного тренера "Дженоа" Андрея Шевченко и оценил вероятность того, что специалист возглавит сборную Польши.

— Шевченко спонтанно принимал решение о работе с генуэзским клубом. И это был очень большой риск. К этой команде следовало применить шоковую терапию, некоторых из возрастных игроков поставить на место. В нынешней сложной ситуации ему не стоит отвлекаться на разговоры о сборной Польши. Тем более, не стоит думать над этим предложением всерьез. Тренер уже имеет за плечами непонятный уход из сборной Украины и еще один такой шаг способен подвергнуть сомнению всю его дальнейшую карьеру. Андрею нужно оставаться в "Дженоа" и преодолевать трудности. Именно в таком процессе преодоления он способен расти как тренер. Считаю, что Шевченко вообще может стать таким символом, как Джанлуиджи Буффон или Павел Недвед, стали для "Ювентуса", когда клуб выгнали в Серию "В". Не стоит бояться Серии "В", там команды уровня украинской Премьер-лиги. Выиграв ее, Андрей станет символом "Дженоа".

Почему вы не советуете идти в сборную Польши?

Команда неоднозначна. Слышал, что атмосфера в сборной не самая лучшая. Команда поделена на несколько лагерей: молодежь, возрастные игроки. Плюс неоднозначное влияние оказывает местная федерация. Для Шевченко это не лучшие условия. В Украине он привык работать в теплой ванне. Игроки слушали его с раскрытыми ртами, пресса почти не критиковала. В Италии и Польше газетчики легко уничтожат специалиста, особенно иностранца.

Чем работа в сборной принципиально отличается от работы в клубе?

Клуб – это творческая работа. Большинство времени тренер посвящает именно своей команде, здесь легче самовыразиться. Поэтому все выдающиеся тренеры выбирают работу в клубе — Моуринью, Гвардиола. Если прибегнуть к образному сравнению, то тренер клуба – журналист, а тренер сборной – редактор. Тренер сборной в большей степени – чиновник, а не творческий человек. Все, кто мечтает быть тренером, мечтают о клубной работе. Поэтому Андрею Шевченко стоит отбросить все лишние мнения и сосредоточиться на работе в "Дженоа". Настал момент продемонстрировать свои бойцовские качества. Судьба испытывает его на верность своей мечте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша приглашает Шевченко возглавить сборную

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" в начале ноября. В семи матчах во главе команды украинец имеет 2 ничьи и 5 поражений. Один раз клуб обыграл "Салернитану" в кубке Италии.

Автор: Юрий Стригун
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Дата
05
января

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