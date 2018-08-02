Сменит ли Суркис главного тренера "Динамо": за и против

Сергей Ребров (слева) и Александр Хацкевич

Пишут, что Ребров может придти вместо Хацкевича. Как это толковать?

1. Суркис должен страховаться, если "Динамо" не пройдет "Славию". Это перечеркнет шансы на групповой турнир Лиги чемпионов и финансовое вознаграждение от УЕФА за участие в нем. Учитывая скромные финансовые возможности владельцев "Динамо", это важный фактор. Поэтому президент клуба должен страховаться на случай неудачи. Позиции Хацкевича ухудшаются в этом случае не только потому, что Ребров свободен. Год назад команда под руководством белорусского специалиста отдала практически выигранное противостояние с "Янг Бойз" на этой же стадии соревнований. Подобное повториться не должно.

2. Теоретически Суркис может выше котировать Реброва, потому что тот: а) играл в 1/8 финала ЛЧ б) знает английский и производит впечатление более тонкого тренера, более смелого в тактических экспериментах в) Игорь Михайлович не увольнял Реброва. Тот ушел сам. Если вернется – это станет моральной победой Суркиса.

3. Інші чинники – за Хацкевича. Навесні він "вирулив" зі складного початку року і боровся за чемпіонство з "Шахтарем". Обіграв його у обох весняних матчах УПЛ. Програв Кубок, але це було у травні, зате в липні – реваншувався у поєдинку суперкубку України. Вдало почав нинішній чемпіонат, "вибив" шість з шести очок.

4. Предыдущий тренер "Шахтера" Мирча Луческу любил вести информационные войны в канун игр против "Динамо". Большей частью щебетал о судьях. Не исключено, что в настоящий момент идет традиционная атака на "Динамо", потому что завтра "Классичне". По крайней мере приближенные к Ахметову медиа-ресурсы с удовлетвольствием обсасывают возможную смену тренера у главного врага.

Хацкевич и команда должны выдержать этот удар.

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Сергей Ребров работал с "Динамо" три сезона. По два раза выиграл чемпионат и Кубок Украины. Александр Хацкевич принял команду летом прошлого года. Достижения – "серебро", финал Кубка и суперкубок. Признан лучшим тренером прошлого сезона.