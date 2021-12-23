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четверг, 23 декабря 2021 20:20

Слишком большая зарплата. Коноплянка покинет "Шахтер"

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Слишком большая зарплата. Коноплянка покинет &quot;Шахтер&quot;
Евгений Коноплянка выступает за "Шахтер" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер".

Бывший полузащитник сборной Украины 32-летний Евгений Коноплянка покинет "Шахтер".

Донецкий клуб не планирует продлевать контракт с Коноплянкой, который действует до конца сезона, сообщает "ТаТоТаке".

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В текущем сезоне Роберто Де Дзерби доверяет Михаилу Мудрику и Манору Соломону на позиции левого защитника. Коноплянка провел 47 мин.

Для поиска нового клуба хавбеку придется жертвовать зарплатой, которая в "Шахтере" составляет €2,5 млн. в год. Евгения связывали с "СК Днепр-1", но там и в помине не смогут предложить такую ​​сумму.

Коноплянка выступает за "Шахтер" с 2019 года. В футболке "горняков" он провел 46 матчей, оформив пять голов и три ассиста. Предыдущим клубам Коноплянки были "Днепр-1", "Севилья" и "Шальке". С 2020 года Коноплянка не вызывается в сборную Украины

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