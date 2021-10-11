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понедельник, 11 октября 2021 20:05

Следующим соперником будет Усик или не будет никто — отец Фьюри

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Следующим соперником будет Усик или не будет никто — отец Фьюри
В трех боях с Уайлдером Фьюри падал несколько раз. но так и не проиграл. Фото: Reuters

Джон Фьюри, отец Тайсона Фьюри выразил мнение, что единственным боксёром уровня его сына является украинец Александр Усик.

"Я говорил сыну, чтобы он даже не тратил время на других боксёров. Как по мне, Тайсон должен искать либо Усика, либо никого. Дальше либо Усик, либо никто. Остальные меня не волнуют, они не на одном уровне с Тайсоном. Он даже не сможет найти мотивацию на другие поединки", — приводит слова Джона talkSPORT.

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На днях Фьюри победил Деонтея Уайлдера. Это уже третий поединок между боксёрами. В первом бою Деонтей дважды отправлял своего соперника в нокдаун, но судьи присудили ничью. Во втором поединке Цыганский король уверенно нокаутировал Бронзового бомбардировщика, что ему удалось повторить и в третьем бою. На профессиональном ринге Фьюри не проиграл ни разу.

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Дата
11
октября

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