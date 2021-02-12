Следующий бой Усика оказался под угрозой срыва

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Бой между украинцем Александром Усиком и американцем Джо Джойсом находится на грани срыва.

Стороны не могут договориться о деталях поединка, рассказал промоутер украинца Александр Красюк сайту братьев Кличко.

"Предложение Фрэнка Уоррена (промоутеры Джойса) до К2 Promotion не соответствует требованиям рынка, поэтому мы будем ждать проведения торгов. В СМИ уже появилась апрельская дата боя.

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Она не соответствует действительности. Дата боя будет определять компания, которая выиграет торги", - сказал Красюк.

Если представители боксеров не могут договориться о проведении поединка, потому что происходят торги, где побеждает лучшая финансовое предложение.

Победитель боя Александр Усик - Джо Джойс должен получить шанс боксировать за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.