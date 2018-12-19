"Следует ждать Зидана" - эксперт рассказал об отставке Моуриньйо

Моуриньйо отправили в очередную отставку. Фото: REUTERS

После поражения от "Ливерпуля" (1:3) руководство "Манчестер Юнайтед" отправило в отставку главного тренера Жозе Моуриньйо.

Gazeta.ua попросила прокомментировать ситуацию эксперта по международному футболу Сергея Бабарыку.

"Отставка Моуриньо была неизбежной, так как он снова пришел к тому, что создал слишком негативный фон вокруг себя. Команда явно не получала удовольствия от всего, что происходило с ней в последнее время, даже когда "МЮ" выигрывал у "Ньюкасла", превращая 0:2 в 3:2, не было особой радости, скорее, облегчение, усталость.

В общем, такие вещи происходят у Моуриньйо в разных командах все чаще - так было в Челси во время второго его захода туда, в Реале, так же случилось и в "МЮ".

Что касается Сульшера, он тренер толковый, плюс легенда клуба, но, думаю, что это все же вариант временный. Ждать, наверное, стоит Зидана, но думаю, что "МЮ" попробует переманить и Почеттино. Возможно, даже вместе с Кейном или Эриксеном. Но "Реал" тут будет конкурентом.

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"МЮ" находится на 6 месте в чемпионате Англии, отставая на целых 19 очков от лидера, земляков из "Ман Сити".