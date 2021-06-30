"Слава Украине!" – Свитолина поддержала нашу сборную

 
Ексклюзивы
1/5
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 99
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 108
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Просмотров: 936
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
Просмотров: 108
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
1 Просмотров: 252
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Просмотров: 1251
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Просмотров: 504
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
Просмотров: 1422
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Просмотров: 837
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
Просмотров: 630
Фото
Все фото
5
4
6
3
6
&quot;Мы прошли в 1/4 финала&quot; - как фанаты болели за Украину
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
Кабмин собрался в футболках сборной Украины
Кабмин собрался в футболках сборной Украины
В матче со Швецией Довбык побил рекорд трехкратного обладателя &quot;Золотого мяча&quot;
В матче со Швецией Довбык побил рекорд трехкратного обладателя "Золотого мяча"
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Продолжит ли участие в Евро травмированный Беседин
Продолжит ли участие в Евро травмированный Беседин
Видео
Все видео
Футболисту Беседину сделали МРТ. Результаты печальные
Футболисту Беседину сделали МРТ. Результаты печальные
Показали, что творилось на стадионе после матча Украины
Показали, что творилось на стадионе после матча Украины
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Провалился в Молдавии и Дании: что нужно знать о герое сборной Украины
Провалился в Молдавии и Дании: что нужно знать о герое сборной Украины
Месси забил элегантный гол на Кубке Америки
Месси забил элегантный гол на Кубке Америки
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 126
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 774
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2169
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 765
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 1035
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
четверг, 01 июля 2021 06:11

"Слава Украине!" – Свитолина поддержала нашу сборную

  Комментировать
&quot;Слава Украине!&quot; – Свитолина поддержала нашу сборную
Элина Свитолина поддержала нашу сборную. Фото: instagram elisvitolina

Пятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в instagram фото в именной форме сборной Украины по футболу, выбрав третий игровой номер. Свитолина позировала на фоне знаменитого колеса обозрения — лондонского Глаза. В данный момент украинка принимает участие в Уимблдоне.

Публикация доступна в instagram Элины Свитолиной.

"Слава Украине!" — написала теннисистка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину

Вчера, 29 июня, команда Украины обыграла сборную Швеции в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 – 2:1. Матч прошел на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия).

26-летняя Свитолина — победительница 15 турниров в одиночном разряде на уровне WTA. В феврале 2021 года украинка преодолела отметку в $ 20 млн призовых.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Слава Украине!" – Свитолина поддержала нашу сборную». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
июля

Руководитель штаба морской охраны исчез по дороге на работу

Самое читаемое
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
3
 Просмотров: 11178
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
8
 Просмотров: 8442
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
 Просмотров: 6426
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
 Просмотров: 5958
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов Просмотров: 5238
Спорт
Помощники Шевченко убедили его выпустить на поле Довбика
Помощники Шевченко убедили его выпустить на поле Довбика
 Просмотров: 1242
Спортсмены не виновны. Украинской ассоциации футбола посоветовали как урегулировать языковой вопрос
Спортсмены не виновны. Украинской ассоциации футбола посоветовали как урегулировать языковой вопрос Просмотров: 657
Футболисту Беседину сделали МРТ. Результаты печальные
Футболисту Беседину сделали МРТ. Результаты печальные
 Просмотров: 1890
Арахамия выиграл на футболе $300
Арахамия выиграл на футболе $300 Просмотров: 378
Защитник сборной Швеции извинился перед Бесединым за страшный фол
Защитник сборной Швеции извинился перед Бесединым за страшный фол Просмотров: 882
Больше всего комментируют
34
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
14
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
3
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
2
Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым
1
Вакцинированных Covishield не пускают в ЕС
Голосов: 96
Голосование Что поможет Украине пройти Англию в четвертьфинал Евро?
  • 1) План на игру от тренерского штаба
  • 2) В Риме трибуны будут поддерживать Шевченко
  • 3) Ничего
Просмотреть