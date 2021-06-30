"Слава Украине!" – Свитолина поддержала нашу сборную

Элина Свитолина поддержала нашу сборную. Фото: instagram elisvitolina

Пятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в instagram фото в именной форме сборной Украины по футболу, выбрав третий игровой номер. Свитолина позировала на фоне знаменитого колеса обозрения — лондонского Глаза. В данный момент украинка принимает участие в Уимблдоне.

Публикация доступна в instagram Элины Свитолиной.

"Слава Украине!" — написала теннисистка.

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Вчера, 29 июня, команда Украины обыграла сборную Швеции в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 – 2:1. Матч прошел на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). 26-летняя Свитолина — победительница 15 турниров в одиночном разряде на уровне WTA. В феврале 2021 года украинка преодолела отметку в $ 20 млн призовых.