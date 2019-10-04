Слабая игра Вербича и Цыганкова: обзор украинских СМИ после матча "Лугано" - "Динамо"

Беньямин Вербич выглядел пассивно на протяжении всей игры. Фото: официальный сайт "Динамо"

Во втором туре Лиги Европы "Динамо" не позволяет в гостях победить "Лугано" 0: 0.

Gazeta.ua собрала главные мысли украинских спортивных медиа после игры в Швейцарии.

Портал "Футбол 24" пишет о том, что швейцарцам удалось нивелировать лидеров "Динамо"

"Вербич имеет 0 обыграшей, 0 передач под удар, 7 проигранных единоборств из 10 и 17 потерь мяча. Также на его счету 5 выстрелов по воротам, но три из них заблокировали, а один оказался крайне неточным - в плоскость Беньямин так и не попал. Данные цифры не являются ужасными в принципе, но для матча против кризисного "Лугано", в котором твоя команда доминирует, показатели должны быть значительно выше.

Цыганков отработал лучше, став лидером по количеству ключевых пасов (4), дважды обыграв соперника на дриблинга и пробив над перекладиной после подачи Миколенко. Виктор очень старался и даже демонстрировал класс, но в целом его влияние на матч трудно назвать решающим. Его регулярно загоняли в невыгодные зоны, он постоянно находился под давлением - и у него был непростой личный соперник в лице быстрого фулбэка Лаваншы, которого специально выпускали под лидера "Динамо" "

Вербич и Цыганков провели не лучше матч

"Спортарена" делает упор на то, что киевляне выглядели слабо в позиционных атаках.

"При позиционной обороне" Лугано "сразу садился вниз и не мешал Динамо двигать мяч. Проблема заключалась в том, что команда Алексея Михайличенко не могла понять, что же поделаешь с таким подарком".

Футболисты "Динамо" очень мало создали угрозы у ворот соперника. Об этом пишет "isport.ua"

"Большинство ударов "Динамо", честно говоря, были мимо и выше ворот. Голкипер швейцарского клуба Бауманн лишь несколько раз был вынужден включиться в игру. Наиболее остро пробил Шепелев в нижний угол ворот, однако вратарь парировал удар".

"Динамо" нанесло мало ударов в створ ворот соперника

Миколенко и Кендзьора были активными на флангах. Таким образом нивелировать не лучшую игру Цыганкова и Вербича. Об этом пишет "Трибуна"

С положительной - игра фланговых защитников формирует всю позиционную активность команды.

"Кендзера работал от флажка до флажка, предоставляя возможность для техники Цыганкова и переводов с левого фланга. Поляк допустил минимум брака, портит впечатление только большое количество неудачных навесов.

Миколенко стал наиболее активным у киевлян, постоянно находясь в поиске мяча. Заметный его прогресс в культуре приема и передачи, лидерские качества и чувство ответственности за результат в еврокубковом матче - хороший кейс. Правда странно, что лучшим на поле в матче с куда более слабым соперником был левый защитник ".

Слабо сыграли центральные защитники "Динамо". Об этом пишет "Футбум".

"В обороне - неоднократно проигранное воздуха," карточные "фолы Кадара и Шабанова. Сейвы Бущана, две перекладины ..."

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не хватило свежести и везения: главные выводы матча "Лугано" - "Динамо"

После 2 туров "Динамо" занимает 2 место в своей группе уступая "Копенгагену" в разнице забитых мячей. Следующий матч команда Михайличенко проведет как раз против лидера группы.