Скрипнику предлагали возглавить сборную Украины

Скрипник третий год возглавляет "Зарю". Фото: "Заря"

У главного тренера "Зари" Виктора Скрипника было предложение возглавить сборную Украины, сообщает журналист каналов "Футбол 1/2/3" Богдан Тимовчак.

Об этом источнику в кулуарах сообщили работники луганского клуба.

Скрипнику в том числе предлагали совмещать клубную работу со сборной, но специалист отказался, сославшись на действующий контракт с "Зарей" и то, что совмещение двух должностей – конфликт интересов.

До прихода Луческу ходили слухи, что Виктору Скрипнику предлагали возглавить киевское "Динамо".

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Виктор Скрипник возглавил "Зарю" в 2019 году и дважды завоевывал с командой бронзовые медали чемпионата Украины. До этого Скрипник тренировал немецкий "Вердер" и латвийскую "Ригу".