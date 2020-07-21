Скрипник заявил, что ему не предлагали возглавить "Динамо"

Виктор Скрипник хочет работать дальше с "Зарей". Фото: ТаТоТаке

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник заявил, что ему не предлагали возглавить киевское "Динамо".

У специалиста контракт с "Зарей", который он планирует выполнять и дальше.

"А вот эти все вопросы - у меня нет ни одного конкретного предложения. Это единственное, что я могу сказать. Вероятность, что я останусь, очень высока. Если со мной не прервут контракт, он будет действовать дальше.

Положа руку на сердце - не было. У меня не было никакого контакта с Игорем Михайловичем и Григорием Михайловичем. Не было с президентами или какие там у них должности.

После матча с "Динамо" я виделся с Игорем Суркисом, которому сказал: "Я вас поздравляю с заслуженной победой". Он ответил: "Виктор, вы создали такую ​​команду. На свою трешку голов против "Динамо" наиграли. Уверен, что вы "Десне" не проиграете и выполните цель, поставленную перед сезоном", - прокомментировал Скрипник в эфире YouTube-программы "ТаТоТаке".

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После отставки Алексея Михайличенко с должности главного тренера "Динамо" Виктора Скрипника называют одним из кандидатов на пост тренера киевлян.