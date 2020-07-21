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вторник, 21 июля 2020 11:17

"Динамо" на сто процентов возглавит украинский тренер" - Андронов

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&quot;Динамо&quot; на сто процентов возглавит украинский тренер&quot; - Андронов
Юрий Калитвинцев может возглавить киевское "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Москва

Российский журналист и комментатор Алексей Андронов считает, что киевское "Динамо" возглавит украинский тренер.

Новый наставник "Динамо" должен подготовить команду за короткое время к квалификации Лиги чемпионов.

"Новый тренер должен быть достаточно сильным духом человеком, поскольку он приходит в команду неблагополучную. Мы видели, что "Динамо" могло и не выиграть Кубок, и не попасть в Лигу чемпионов. Поэтому об успешности сейчас говорить не приходится. Команда - нервная, возмущена, не совсем понятным образом подобранная с точки зрения взаимодействия друг с другом и необходимости для тренерского штаба. Поэтому новый человек должен приходить, понимая, что он берется за очень сложное дело.

Вряд ли сейчас можно говорить о приглашении иностранца, потому что он просто никого не знает, и пока он будет разбираться, поезд с Лигой чемпионов уйдет, а еще, может, и несколько других поездов... Сто процентов это будет украинский тренер. Три фамилии, которые крутятся в информационном пространстве, это Скрипник, Ребров и Калитвинцев", - сказал Андронов в комментарии dynamo.kiev.ua.

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Алексей Михайличенко был отправлен в отставку после завершения сезона. Новый тренер "Динамо" должен быть определен до начала подготовки команды к новому сезону.

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