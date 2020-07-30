Скрипник отказался работать в России

Виктор Скрипник возглавляет "Зарю" с лета 2019 года. Фото: ФК "Заря"

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник заявил, что отказался работать в России.

По словам украинского наставника, футбол не может оставаться вне политики.

"Отказ российским клубам - это совокупность всех факторов. Как бы ты не хотел, нельзя сказать, что спорт вне политики. Он все равно в политике. И не я один постановляю такие решения, и знаю, что это будет вот как-то не то, что неправильно, но как говорил герой одного фильма: "Меня не поймут здесь и плохо примут там". Это то, что пугает и чего хочется получить ", - сказал Скрипник в интервью "ТаТоТаке".

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В услугах Виктора Скрипника были заинтересованы российские "Динамо", "Локомотив", "Рубин".