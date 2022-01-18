Скрипник определился со своим будущим

Виктор Скрипник возглавляет "Зарю" с лета 2019 года. Фото: ФК "Заря"

Главный тренер "Зари" 52-летний Виктор Скрипник покинет команду летом.

Наставник не собирается продлевать контракт с клубом и планирует работать в европейских чемпионатах, сообщает Meta-ratings.com.ua.

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Руководство "Зари" уже дважды делало ему соответствующее предложение, но каждый раз получало отказ. Контракт тренера с "Зарей" действует до лета 2022 года.

У Скрипника есть другие варианты продолжения карьеры. В их числе и европейский клуб. Но какой именно или какой бы стране – не называется.



Скрипник возглавил "Зарю" в июне 2019 года после того, как команду покинул Юрий Вернидуб. За это время он дважды приводил луганчан к бронзовым наградам чемпионата.

До этого Скрипник работал в немецком "Вердере". После окончания профессиональной карьеры футболиста в 2004 году он остался в структуре клуба, работая с юношескими командами. В октябре 2014 года он был назначен главным тренером основной команды. В сентябре 2016 года он был уволен. Кроме "Вердера" и Зари", Скрипник возглавлял латвийскую "Ригу", с которой в 2018 году выиграл чемпионат и Кубок страны.