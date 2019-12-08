Скрипник назвал причины победы над "Динамо"

Виктор Скрипник считает, что победу "Зари" не случайной. Фото: из открытых источников

Тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал победу над "Динамо" в 17 туре УПЛ.

"В Киеве не всегда выигрываешь. Это очень редко случается, поэтому мы очень рады сегодняшней победе. Не могу сказать, что она случайна. План на игру сработал на 100%. Пытаемся играть в футбол, смотрим на себя, а не на соперника. Если он начинает перестраиваться и подстраиваться под нас - это уже шаг к тому, чтобы играть в свой футбол. А соперник играет не в том, что всегда.

Знаем сильные и слабые стороны "Динамо". Вместе с "Шахтером" - это зеркало украинского футбола. Где мы рисковали, играли один в один, низко не садились. О автобусы в нашей команде не знают. Играем смело. Поздравил команды после игры. Ребята бесконечно рады. Мне кажется, сегодня мы заслужили эти три очка. Мы были смелыми и целеустремленными. Сработало то, что мы нарабатывали ", - цитирует Скрипника" Динамомания ".

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"Заря" после победы над "Динамо" поднялась на 2 место УПЛ и отстает от лидера "Шахтера" на 14 очков.