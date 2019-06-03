Скрипник - главный тренер "Зари"

Тренерское имя Виктор Скрипник себе сделал работая в немецком "Вердере".

Виктор Скрипник назначен новым главным тренером "Зари", сообщает официальный сайт луганского клуба. Контракт с наставником подписан на 3 года.

Презентация Скрипника в качестве нового главного тренера "Зари" состоится 18 июля в Запорожье на "Славутич-Арене".

Последним местом работы 49-летнего тренера был "ФК Рига", с которым украинец стал чемпионом Латвии и выиграл Кубок Латвии. Контракт с клубом действовал еще год, но Скрипник досрочно покинул команду. До работы с "Ригой" Скрипник в течение 2 лет тренировал "Вердер".

31 мая "Заря" осталась без главного тренера. Контракт клуба с Юрием Вернидубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

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Луганчане завершили сезон в УПЛ на 5 месте и сыграют в Лиге Европы.