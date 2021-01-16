Skoda не даст денег на чемпионат мира в Беларуси

шансы Лукашенко получить долгожданный чемпионат ухудшились. Фото ТАСС

Чешский производитель автомобилей Skoda не будет поддерживать Чемпионат мира по хоккею, если соорганизатором будет Беларусь. Об этом компания заявила в своем Твиттере 16 января.

В Skoda объяснили свое решение нарушением прав человека белорусскими властями.

"Мы были гордыми партнерами Чемпионата мира Международной федерации хоккея в течение 28 лет. Но мы также поддерживаем и продвигаем все права человека. Поэтому Skoda воздержится от спонсирования Чемпионата мира по хоккею ИИХФ в 2021-м, если подтвердится, что Беларусь будет соорганизатором мероприятия", - говорится в заявлении.

Сообщение получило ряд комментариев из благодарностями от пользователей.

Накануне, как сообщает белорусская служба Радио Свобода, аналогичное заявление сделала в соцсетях компания по производству косметики Nivea.

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15 января Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что Латвия выразила готовность принять все матчи чемпионата мира по хоккею 2021, без помощи Беларуси.