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понедельник, 04 ноября 2019 18:00

Скандирование "Украина! Украина!" заглушило гимн России

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В ночь на 4 ноября 2007 года по киевскому времени, в финале чемпионата мира по боксу в Чикаго, США, 19-летний Василий Ломаченко потерпел первое - и единственной при 395-ти победах - поражение на любительском ринге. В финале весовой категории до 57 кг наш боксер уступил представителю Российской Федерации Альберту Селимову - 11:16. После объявления судейского вердикта Василий прослезился.

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Решение судей в этом поединке и в некоторых других было неоднозначным.

- Надо не иметь никакой чести и достоинства, чтобы так беззастенчиво "химичить" с подсчетом пунктов, - писала чикагская газета "Время и События". - Точные удары, которые наносил Ломаченко россиянину арбитры упорно не замечали, в то время как фиксировали в пользу Селимова удары по перчатках соперника. Иногда казалось, что стоит только российскому боксеру махнуть рукой, как сразу же на табло появлялось результативное очко. К сожалению, очковый "запас прочности", который "постарались" создать арбитры для россиянина оказался достаточно большим и Василию не удалось догнать соперника в счете. Что ж, обидно, что так произошло. Но зрители все прекрасно видели сами и общим свистом и гулом осуждения выразили "арбитрам" свое "фе" и отношение к ним.

Точные удары, которые наносил Ломаченко россиянину арбитры упорно не замечали, в то время как фиксировали в пользу Селимова удары по перчатках соперника

Во время исполнения гимна России в честь победителя, зал дружно скандировал "Украина! Украина!".

- В едином хоре слились голоса узбеков и казахов, монголов и итальянцев, поляков и сербов, хорватов и боснийцев, представителей стран Прибалтики и Латинской Америки, которые заглушили звуки гимна, - писала упомянутая газета. - Это скандирование лишний раз показало, кто является настоящим чемпионом мира в этой весовой категории.

Позже Ломаченко дважды поквитался с Селимовым за поражение в Чикаго. В 1/16 финала Олимпийских игр 2008 года выиграл 14:7, а в 2013 году в составе команды "Украинские атаманы" победил на выезде соперника, который выступал за "Azerbaijan Baku Fires" со счетом 2:1.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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Дата
04
ноября

Скандирование "Украина! Украина!" заглушило гимн России

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