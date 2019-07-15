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понедельник, 15 июля 2019 17:00

Скандальный украинский арбитр получил первое назначение на матч чемпионата России

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Скандальный украинский арбитр получил первое назначение на матч чемпионата России
Бывший украинский арбитр теперь будет работать в Третьей лиге чемпионата России

40-летний Анатолий Жабченко, в недавнем прошлом арбитр украинской Премьер-лиги и рефери ФИФА, начнет работу в России с матча третьего по силе дивизиона.

Анатолий Жабченко назначен на игру Второй лиги России "Машук-КМВ" - "Дружба," которая состоится 16 июля, передает "Спорт Экспресс".

При этом Жабченко, который представляет теперь "Краснодар", имеет право работать в чемпионате России. В конце июня исполком РФС включил его в список судей, допущенных к обслуживанию встреч на таком уровне.

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Напомним, Жабченко родился в Симферополе, 2013 года стал арбитром ФИФА и начал обслуживать матчи УПЛ, на которых работал до 2017-го.

https://24tv.ua
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15
июля

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