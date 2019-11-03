Скандальный украинец забил дебютный гол в России

Иван Ордец забил дебютный мяч в России. Фото: из открытых источников

Бывший защитник донецкого "Шахтера" Иван Ордец забил дебютный гол в чемпионате России, пишет "Футбол 24"

Украинский защитник вышел в основе московского "Динамо" на матч 15 тура российской Премьер-лиги против" Ахмата ".

"Сине-белые" пропустили гол с пенальти на 43-й минуте. Во втором тайме московская команда осталась в меньшинстве - красную карточку получил Каборе.

Ордец отличился на 93-й минуте матча. Украинец пошел в штрафную соперника на подачу углового. Его удар головой после навеса Рауша помог "Динамо" избежать поражения. Матч завершился вничью - 1: 1.

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Иван Ордец летом сменил "Шахтер" на "Динамо" Москву в статусе свободного агента. При этом отказав клубам из Италии и Англии. В России больше играет скамейку запасных.