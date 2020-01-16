Скандальный легионер "Динамо" получил статус свободного агента - СМИ

Карлос Самбрано так и не провел ни одного матча за первую команду "Динамо", Фото: соцсети

Защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано стал свободным агентом.

Перуанец не проходит подготовку с командой ко второй части сезона и занимается поиском новой команды. Киевский клуб больше не рассчитывает на футболиста и предоставил ему статус свободного агента, сообщает "Динамо" Киев Inside ".

Самбрано известный своими выступлениями за "Шальке", но после карьеры в Германии у него начались проблемы. Провалился в казанском "Рубине". Конфликтовал с тренером в греческом ПАОЦи. Во время отпуска в Перу подозревался в избиении девушки в ночном клубе.

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Карлос Самбрано перебрался в "Динамо" в январе 2018 года, однако с тех пор так и не дебютировал за первую команду киевлян. При этом он продолжает регулярно вызываться в национальную сборную Перу.