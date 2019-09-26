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четверг, 26 сентября 2019 12:47

Скандальный форвард закурил прямо в раздевалке перед матчем

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Скандальный форвард закурил прямо в раздевалке перед матчем
Марио Балотелли отличился скандальным поступком

Скандальный нападающий Марио Балотелли не прекращает удивлять футбольную общественность выходками.

На этот раз Супер Марио по-своему снимал стресс перед дебютным матчем за "Брешию".

Форвард украдкой закурил сигарету в раздевалке команды за несколько минут до начала встречи против "Ювентуса" в рамках 5-го тура Серии А. Кажется, вредный дым не слишком повлиял на легкие 29-летнего итальянца, поскольку он смог сыграть весь матч против действующего чемпиона. Правда, "Брешия" проиграла 1: 2, а сам Балотелли не отличилась результативными действиями.

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Одиозный нападающий стал игроком "Лечче" только этим летом, его предыдущим клубом был французский "Марсель". Также выступал за "Манчестер Сити" и "Интер".

https://football24.ua
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