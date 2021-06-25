Скандальный форвард просится в "Черноморец"

Евгений Селезнев играл за клубы Турции, России и Испании. Фото: "Карабюкспор"

Нападающий 35-летний Евгений Селезнев заинтересован в переходе в "Черноморец". Он хочет возобновить карьеру в украинской Премьер-лиге.

Одесский коллектив перед стартом в УПЛ планирует усилиться опытными футболистами. Одним из тех, кто желает помочь одесской команде стал Евгений Селезнев. Об этом сообщает Meta-Ratings.com.ua.

По информации источника, футболист сам предложил свои услуги одесскому коллективу, поскольку мотивирован продолжить выступления в УПЛ, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.

В минувшем сезоне Селезнев выступал за "Колос", сыграл 10 матчей и забил пять голов – все с пенальти.

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Зимой 2021 года футболиста отчислили из команды из-за нарушений дисциплины. Лучшие годы карьеры Селезнев провел в "Шахтере" и "Днепре". С "Днепром" он дошел до финала Лиги Европы.