Скандальный форвард не хочет возвращаться в "Динамо"

Жерсон Родригес запомнился в Киеве скандальным поведением и насыщенной ночной жизнью. Фото: ФК "Динамо"

Футболист сборной Люксембурга и "Анкарагюджю" Жерсон Родригес не хочет возвращаться в Киев.

Контракт Родригеса принадлежит "Динамо", но он выступает на правах полугодичной аренды в Турции.

"Я нигде не видел таких горячих фанатов, как в" Анкарагюджю. Я хочу остаться здесь, если трансфер удастся осуществить", - сказал Жерсон в комментарии Sporanki10.yi.

Также президент "Анкарагюджю" Фатих Мерт планирует продолжить сотрудничество с игроком сборной Люксембурга. Киевское "Динамо" требует за игрока не менее 5 млн евро.

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко отказался от услуг Родригеша после того, как тот начал нарушать спортивный режим и проводить время в ночных клубах.

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Зимой на правах аренды Жерсон Родригес перешел в "Анкарагюджю". В 7 матчах чемпионата Турции Родригес забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.