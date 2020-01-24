Скандальный форвард "Динамо" перейдет в японский клуб

Жерсон Родригес не смог себя найти в "Динамо" и вернется в Японию, где выступал до переезда в Киев

24-летний форвард киевского "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес в ближайшие дни перейдет в один из японских клубов.

Прошлым летом "Динамо" выкупило Родригеса у японского клуба "Джубило Ивата" по 2 млн евро, но футболист так и не смог стать основным в команде. За время работы Алексея Михайличенко нападающий очень редко выходил на поле и даже попадал в заявку.

Тренерский штаб команды не взял Родригеса на зимние сборы в Турцию. Игрок готовился ко второй части сезона вместе с молодежной командой.

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В текущем сезоне Жерсон Родригес провел за киевлян 12 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.