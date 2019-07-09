Скандальная российская фигуристка будет выступать за Украину

Из-за травли на родине 13 летняя россиянка решила сменить гражданство

Российская фигуристка Анастасия Шаботова отныне будет выступать под флагом Украины.

Переход единогласно одобрила Федерация фигурного катания Москвы на заседании президиума.

13-летняя спортсменка стала широко известна после громкого заявления о допинге. Во время общения с подписчиков в Instagram в январе этого года она сказала, что для успешного и стабильного выступления необходимо пить "правильный допинг".

"Как выступать стабильно? Выпить много допинга - и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить", - сказала Шаботова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона

Из-за допингового скандала МОК запретил России выступать на Олимпийских Играх-2018, а те спортсмены, которые не имели проблем с допингом, выступали под нейтральным флагом.