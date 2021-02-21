Скандал. Арбитр наказал львовского тренера за украинский язык

В бытность игроком Виталий Шумский защищал цвета "Карпат" и тернопольской "Нивы". Фото "Львов"

У главного тренера "Львова" Виталия Шумского произошел конфликт с арбитрами матча 15-го тура УПЛ против "Колоса" (0:2).

На 67-й минуте главный судья встречи Виктор Копиевский показал 48-летнему украинцу желтую карточку за то, что тот сказал резервному арбитру Николаю Кривоносову говорить на украинском языке.

Кривоносов воспринял это как давление на судью и попросил Копиевского наказать наставника желтой карточкой.

После матча Шумский прокомментировал этот эпизод.

"Я хочу общаться на украинском языке, а мне за это дают желтые карточки. Я не могу понять, за что получил предупреждение. Я бы хотел, чтобы четвертый арбитр объяснил всей Украине, из-за чего он попросил дать мне желтую карточку. Это прецедент, так не может быть.

Я подошел к четвертому судье и сказал ему что-то по игре. Он начал разговаривать со мной на русском языке, а я задал ему вопрос: "Почему вы разговариваете со мной на русском языке?". А он по рации передал главному рефери, чтобы мне дали желтую карточку. Я спрашиваю у главного судьи: "За что мне желтая карточка?". Он мне не объяснил. Я бы хотел, чтобы всей Украине бригада арбитров ответила, за что они мне дали желтую карточку, потому что так не может быть", – сказал Шумский.

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В осенней части чемпионата бывший нападающий "Колоса" Евгений Селезнев поссорился из тренером "Днепра" Игорем Йовичевичем. Сербский наставник просил Селезнева разговаривать с ним на украинском языке.