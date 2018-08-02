Символическая сборная EURO - 2018 (U19): двое украинский в списке лучших

Супряга попал в символическую сборную ЕВРО -2018 (U-19).

UEFA обнародовала символическую сборную юношеского Евро-2018 (U-19). В состав "дримтим" вошло и два представителя сборной Украины.

Нападающий Владислав Супряга включен в "основного" состава, Сергей Булеца - среди "запасных". Среди первых 11-ти игроков - по четыре футболиста сборных Португалии и Италии, которые являются соответственно чемпионом и вице-чемпионом Европы. Полный перечень лауреатов выглядит следующим образом.

Стартовый состав (4-5-1): Алессандо Плиццари (Италия, "Милан"), Рауль Белланова (Италия, "Милан"), Ромен Коррейя (Португалия, "Сетубал"), Давиде Беттелла (Италия, "Аталанта"), Рубен Винагре (Португалия, "Вулверхэмптон"), Микаэль Кюизанс (Франция, "Боруссия" М), Флорентину Луиш (Португалия, "Бенфика"), Сандро Тонала (Италия, "Брешия"), Жоау Филипе (Португалия, "Бенфика") , Мусса Дьяби (Франция, "ПСЖ"), Владислав Супряга (Украина, "Днепр-1").



Запасные: вратарь - Эванна Диуф (Франция, "Труа") полевые игроки - Тьерри Коррейя (Португалия, "Спортинг"), Треви Чалоба (Англия, "Челси"), Кина (Португалия, "Вест Хэм"), Саку Юлятупа (Финляндия, "Аякс"), Николо Дзаньоло (Италия, "Рома "), Сергей Булеца (Украина," Динамо "Киев), Франсишку Тринкао (Португалия," Брага "), Мойзе Кен (Италия," Ювентус ").

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Сборная Украины U19 дошла до полуфинала EURO- 2018. В борьбе за путевку в финал наши ребята крупно уступили Португалии.