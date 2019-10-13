"Симферополь, Украина" – Усик дрался в патриотических шортах

Усик выиграл после 7 раунда

Александр Усик вышел на бой против американца Чазз Уизерспуна в бело-зеленых шортах с символическими надписями.

Об этом пишет "Спорт-24"

По бокам шорт Усика были надписи "Украина" и "Симферополь". Кроме того, возле надписи "Симферополь" был размещен украинский флаг. Как известно, Усик родился в Симферополе.

На поясе шорт большими буквами было указано имя дочери боксера - Лиза.

Как известно, в бою между Александром Усиком и Чаззом Уизерспуном в субботу, 12 октября, была зафиксирована досрочная победа украинца. После седьмого раунда Уизерспун отказался продолжать бой.

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За семь раундов Уизерспун нанес 208 ударов, из которых только 21 был точным (10%). Зато Усик его полностью перевесил, как и в количестве ударов, так и по точности. Украинец нанес 347 ударов, 139 из которых (40%) были точными.