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понедельник, 04 ноября 2019 20:11

Сидорчук жестко упрекал Михайличенко за отказ от замен в матче с "Шахтером"

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Сидорчук жестко упрекал Михайличенко за отказ от замен в матче с &quot;Шахтером&quot;
После забитого мяча Денис Попов подбежал к Михайличенко и пожал ему руку

Появилось видео эмоций тренеров и игроков на скамейке запасных киевского "Динамо" во время матча с донецким "Шахтером" в Кубке Украины.

"Динамо" победило - 2:1 и почти весь матч владело инициативой. Однако атмосфера на скамейке запасных киевского клуба была далека от идеальной.

Люксембургский нападающий киевлян Жерсон Родригес проигнорировал празднование командой первого мяча, автором которого стал Сергей Сидорчук. Затем второй тренер Вадим Евтушенко начал высказывать претензии арбитру по поводу изъятия Владимира Шепелева.

Между этими событиями тренеры киевлян попытались провести замену и выпустить на поле Дениса Гармаша. Такое решение не понравилось 20-летнему защитнику Виталию Миколенко и он накричал на тренеров. Мол, не надо никаких замен. Гармаш снова сел на скамью.

После того, как Тарас Степаненко сравнял счет, Родригес не выдержал и начал передразнивать Михайличенко, который решил выпустить на поле не его, а Дениса Гармаша.

Перед дополнительным временем пришла очередь нападать на тренера Сергею Сидорчуку. Он упрекнул Михайличенко отсутствием замен. Мол, тогда бы ни случилось гола Степаненко.

- Неужели нельзя было сделать несколько замен и потянуть время? - спрашивал главного тренера Сидорчук.

Только после гола Дениса Попова на скамейке запасных снова воцарились положительные эмоции.

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В среду, 30 октября, "Динамо" победило в матче Кубка Украины донецкий "Шахтер" - 2:1 и вышло в четвертьфинал турнира.

Автор: Юрий СТРИГУН
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