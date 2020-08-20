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пятница, 21 августа 2020 06:11

"Севилья" три года подряд выигрывала Лигу Европы

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&quot;Севилья&quot; три года подряд выигрывала Лигу Европы
Евгений Коноплянка с "Севильей" побеждал в Лиге Европы. Фото: Reuters

21 августа испанская "Севилья" и итальянский "Интер" сыграют в финальном матче Лиги Европы.

Команды имеют опыт победы в этом турнире, или его предшественнику Кубке УЕФА. На счету "Севильи" - 5 побед, а у "Интера" только 3.

В сезонах 2005/2007 "Севилья" дважды подряд выигрывала Кубок УЕФА. Сначала в финале был разбит английский "Мидлсбро" - 4:0, а за год в испанском финале "Севилья" оказалась сильной за "Эспаньол". В основное время игра завершилась со счетом 1:1, а в серии пенальти победа досталась андалузцам -3:1.

В сезоне 2013/14 "Севилья" под руководством нового тренера Унаи Эмери впервые выиграла Лигу Европы. В финальном матче в Турине испанцы в серии послематчевых пенальти победили "Бенфику" - 4: 2.

За год команда Унаи Эмери смогла снова повторить свое достижение. В финальном матче испанцы одержали победу над представителем Украины "Днепром" -3: 2. Подопечные Мирона Маркевича открыли счет в матче, но не смогли удержать победу пропустив решающий мяч в середине второго тайма.

В сезоне 2015/16 "Севилья" в третий раз одержали победу в Лиге Европы. На этот раз испанцы оказались сильнее "Ливерпуль". В первом тайме команда Юргена Клоппа побеждала 1: 0 и контролировала ход матча. Во второй половине игры все изменилось. "Севилья" трижды забила в ворота соперника. Обладателем Лиги Европы также стал игрок сборной Украины Евгений Коноплянка, который, правда там и не сыграл в финале.

У "Интера" 3 победы в Кубке УЕФА. В сезоне 199/91 "Интер" по сумме двух матчей оказался сильнее "Рому" -2: 0, 0: 1. В сезоне 1993/94 итальянцы оказались сильнее австрийский "Казино Зальцбург" -2: 0, 1: 0.

Последняя датирована сезоном 1997/98. В финальном матче в Париже "Интер" "Интернационале" разгромил еще одного представителя Италии "Лацио" - 3: 0. Мячи на свой счет записали Роналду, Хавьер Дзанетти и Саморано.

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Финал Лиги Европы-2019 | 20 состоится в Кельне на арене "Рейн Энерги". Матч состояться без зрителей из-за пандемии коронавируса. Начало игры - в 22. 00.

Автор: Сергей Тищенко
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