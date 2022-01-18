Шевченко заменит Луческу в "Динамо" – журналист

 
Ексклюзивы
1/5
"Золотой батон": почему весной может подорожать хлеб
"Золотой батон": почему весной может подорожать хлеб
Просмотров: 54
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
Просмотров: 1530
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
1 Просмотров: 2835
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Просмотров: 333
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
Просмотров: 1548
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Просмотров: 4716
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Просмотров: 3114
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Просмотров: 3321
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
Просмотров: 621
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
Просмотров: 1224
Фото
Все фото
6
5
4
5
5
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с &quot;Зарей&quot;
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с "Зарей"
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Видео
Все видео
Проблема не в тренере. "Дженоа" без Шевченко проиграл "Фиорентине" - 0:6
Проблема не в тренере. "Дженоа" без Шевченко проиграл "Фиорентине" - 0:6
"Шахтер" показал, как новички команды провели первую тренировку
"Шахтер" показал, как новички команды провели первую тренировку
Вышел на замену и стал одним из героев. Ассист Коваленко принес "Специи" победу над "Миланом"
Вышел на замену и стал одним из героев. Ассист Коваленко принес "Специи" победу над "Миланом"
Без Забарного и Караваева. Луческу взял на первый сбор 29 игроков "Динамо"
Без Забарного и Караваева. Луческу взял на первый сбор 29 игроков "Динамо"
Лунин с "Реалом" стал победителем Суперкубка Испании
Лунин с "Реалом" стал победителем Суперкубка Испании
Интервью
1/5
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1215
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4923
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 936
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 747
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 432
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
17 января 2022
Просмотров: 594
Мрії
– Коли дали "Юліну тисячу", думала, заживу, – каже сусідка Ольга Іванівна. Згадує про програму виплат вкладникам Ощадбанку СРСР. ...
вторник, 18 января 2022 15:36

Шевченко заменит Луческу в "Динамо" – журналист

  Комментировать
Шевченко заменит Луческу в &quot;Динамо&quot; – журналист
Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Бывший тренер сборной Украины и "Дженоа" Андрей Шевченко может возглавить киевское "Динамо".

Руководители киевского клуба могут назначить Шевченко впесто 76-летнего Луческу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко определился со своим будущим

"Шевченко в "Динамо"? По моей информации, "бело-синие" рассматривают вполне реально. Еще до "Дженоа" рассматривали такой вариант, но тогда было рано.

Теперь уже можно готовиться. Теперь, когда его немного сломали, то, в принципе, для него это хороший вариант", – рассказал журналист Сергей Болотников в программе "ТаТоТаке".

Наставником "Динамо" является 76-летний Мирча Луческу. Его соглашение с клубом действует до лета 2024 года.

Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался в должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграл один матч из 11, трижды сыграл в ничью и один раз проиграл.

В 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-202021, где дошла до четвертьфинала.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шевченко заменит Луческу в "Динамо" – журналист». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
января

Нацисты начали вывозить остарбайтеров: ловили даже детей

Самое читаемое
Шевченко определился со своим будущим
Шевченко определился со своим будущим Просмотров: 18549
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко 4 Просмотров: 16353
Луческу выгнал футболиста &quot;Динамо&quot; с тренировки
Луческу выгнал футболиста "Динамо" с тренировки Просмотров: 10647
Автобус с поклонниками Порошенко из Донецкой области задержали на блок поста
Автобус с поклонниками Порошенко из Донецкой области задержали на блок поста 1 Просмотров: 7867
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину &quot;не на тренировку&quot; - СМИ
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину "не на тренировку" - СМИ Просмотров: 7272
Спорт
"В кожаной папке в сейфе лежит" - защитник "Динамо" рассказал, что братья Суркисы подарили ему на свадьбу
"В кожаной папке в сейфе лежит" - защитник "Динамо" рассказал, что братья Суркисы подарили ему на свадьбу Просмотров: 144
Сын Луческу признался, что воровал у отца деньги
Сын Луческу признался, что воровал у отца деньги Просмотров: 198
Стало известно, сколько получит "Динамо" за Леднева
Стало известно, сколько получит "Динамо" за Леднева Просмотров: 486
В "Шахтере" рассказали о судьбе Коноплянки
В "Шахтере" рассказали о судьбе Коноплянки Просмотров: 576
Выигрывал шесть раз Лигу чемпионов. Умер легендарный игрок "Реала"
Выигрывал шесть раз Лигу чемпионов. Умер легендарный игрок "Реала" Просмотров: 522
Больше всего комментируют
10
"Портнов будет спать плохо" - Порошенко перед прилетом в Украину
8
"Неуважение" - Офис президента впервые прокомментировал возвращение Порошенко
8
Политическое преследование Порошенко – это большая ошибка – Сенцов
7
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
7
"Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского
Голосов: 406
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть