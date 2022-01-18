Шевченко заменит Луческу в "Динамо" – журналист

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Бывший тренер сборной Украины и "Дженоа" Андрей Шевченко может возглавить киевское "Динамо".

Руководители киевского клуба могут назначить Шевченко впесто 76-летнего Луческу.

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"Шевченко в "Динамо"? По моей информации, "бело-синие" рассматривают вполне реально. Еще до "Дженоа" рассматривали такой вариант, но тогда было рано.

Теперь уже можно готовиться. Теперь, когда его немного сломали, то, в принципе, для него это хороший вариант", – рассказал журналист Сергей Болотников в программе "ТаТоТаке".

Наставником "Динамо" является 76-летний Мирча Луческу. Его соглашение с клубом действует до лета 2024 года. Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался в должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграл один матч из 11, трижды сыграл в ничью и один раз проиграл. В 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-202021, где дошла до четвертьфинала.