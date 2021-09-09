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четверг, 09 сентября 2021 13:17

Шевченко выступит на турнире по гольфу

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Шевченко выступит на турнире по гольфу
Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Бывший тренер сборной Украины 44-летний Андрей Шевченко примет участие в турнире по гольфу в Англии.

Он пройдет в графстве Суррей с 9 по 12 сентября, сообщает "Трибуна".

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Среди селебрити выступят также экс-футболист сборной Англии Робби Фаулер, боксерский промоутер Эдди Хирн, актер Том Холланд, экс-тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп, хавбек "Брайтона" Адам Лаллана.

30 июля Андрей Шевченко объявил, что покидает сборную Украины. Срок контракта наставника завершился , а новое соглашение не подписали.

Шевченко возглавлял сборную Украины пять лет. За это время национальная команда вышла на Евро, где дошла до четвертьфинала.

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