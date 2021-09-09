Шевченко выступит на турнире по гольфу

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Бывший тренер сборной Украины 44-летний Андрей Шевченко примет участие в турнире по гольфу в Англии.

Он пройдет в графстве Суррей с 9 по 12 сентября, сообщает "Трибуна".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ребята, ну так же нельзя" - Петраков прокомментировал ничью с Чехией

Среди селебрити выступят также экс-футболист сборной Англии Робби Фаулер, боксерский промоутер Эдди Хирн, актер Том Холланд, экс-тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп, хавбек "Брайтона" Адам Лаллана.

30 июля Андрей Шевченко объявил, что покидает сборную Украины. Срок контракта наставника завершился , а новое соглашение не подписали. Шевченко возглавлял сборную Украины пять лет. За это время национальная команда вышла на Евро, где дошла до четвертьфинала.