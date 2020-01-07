Шевченко встретил легендарного боксера на отдыхе

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко во время своего отдыха на Барбадосе встретился с чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Обе звезды проводят новогодние отпуска в Карибском море.

"Еще один удивительный день в Сэнди Лейн (курорт в Барбадосе - прим.) С семьей.

Приятно видеть Джошуа ", - подписал фото Шевченко в твиттере.

Автор: твиттер

Автор: твиттер

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Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020 с первого места в группе. Энтн Джошуа может стать потенциальным соперником украинского боксера Александра Усика за чемпионский трон боксе.