Шевченко возглавит "Милан" летом

Андрей Шевченко начал тренерскую карьеру летом 2016 года, став помощником главного тренера сборной Украины

Андрей Шевченко летом станет главным тренером итальянского "Милана". Это не инсайд, а вывод, после того как стало известно о имени нынешнего тренера команды Стефано Пиоли. Он заменил на должности Марко Джампаоло.

Первым выбором "Милана", учитывая занятость Шевченко в сборной Украины, был Лучано Спаллетти. Это небезызвестный специалист, который бы пошел на длительный контракт с серьезными деньгами. Его опыт помог бы команде финишировать в топ-4 серии "А" и попасть в Лигу чемпионов – такое задание в настоящее время ставит руководство клуба. Соответственно – увольнять Спаллетти не было бы никаких оснований. Ни спортивных, ни экономических.

После неудачного перехода в "Челси" и попытки пойти в политику, обладатель "Золотого мяча-2004" принимает предельно взвешенные решения

Пиоли – совсем другой вариант. "Милан" стал его 13-м клубом. Особенно нигде надолго не задерживался. Если осуществит чудо, и команда попадет в топ-4 – тренер получит полмиллиона евро бонуса, а клуб пригласит более сильного специалиста, как делал "Интер", сменяя Манчини на Моуриньо в 2008-м, а Спаллетти на Конте прошлым летом. Если Пиоли провалится, и команда не будет в еврокубках, то "Милан", согласно условиям соглашения, может досрочно разорвать контракт, не платя компенсации.

Сам Шевченко логично отказался принимать команду в настоящий момент. После неудачного перехода в "Челси" и попытки пойти в политику, обладатель "Золотого мяча-2004" принимает предельно взвешенные решения. 2012-го он отказался от предложения Анатолия Конькова возглавить тренерский штаб сборной Украины. Знал – его время придет. Теперь Шеве, в отличие от Олега Блохина, хватило терпения не предпринимать прямо сейчас шаг в карьере, к которому он давно стремится.

Всё будет после Евро-2020.

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Андрей Шевченко играл за "Милан" восемь сезонов. Победитель Лиги чемпионов-2003, второй бомбардир в истории клуба – 175 голов.