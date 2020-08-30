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воскресенье, 30 августа 2020 11:09

Шевченко вернулся в "Динамо" через 10 лет

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Шевченко вернулся в &quot;Динамо&quot; через 10 лет
В первом сезоне после возвращения Шевченко забил 15 мячей. Фото ФК "Динамо"

30 августа 2009 32-летний форвард киевского "Динамо" Андрей Шевченко вышел на поле в матче с донецким "Металлургом", заработал пенальти и реализовал его. Счет стал - 3:1. Шевченко вернулся в столичный клуб через 10 лет.

27 мая 1999-го Андрей сыграл последний матч за "Динамо" тренера Валерия Лобановского, после чего отправился в итальянский "Милан" за 22 млн евро. В Италии Андрей стал знаменитым не только из командные успехи - победитель Лиги чемпионов, чемпион Италии, но и благодаря индивидуальному трофею : в 2004 он был признан лучшим футболистом Европы.

2006 года владелец "Челси" Роман Абрамович купил Шевченко за 45 млн евро. Не поскупился российский миллиардер и на зарплату украинцу, которая составляла 9 млн евро в год.

В Англии поддержать репутацию одного из лучших форвардов мира Шева не смог и оказался на скамейке запасных. Чтобы иметь игровую практику, вернулся в "Милан". Но и там ему не удавалось пробиться в основной состав. Андрей попытался еще раз сыграть в "Челси", однако новый тренер лондонцев Карло Анчелотти не рассчитывал на него в Лиге чемпионов. Тогда Андрей принял предложение "Динамо", потеряв в зарплате в три раза.

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Андрей Шевченко играл за "Динамо" до лета 2012 года и завершил карьеру после Евро-2012. Там он провел один полноценный матч и отметился двумя мячами в игре против сборной Швеции.

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Дата
30
августа

Шевченко вернулся в "Динамо" через 10 лет

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