Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист

Андрей Шевченко 5 лет руководил сборной Украины. Фото: УАФ

Украинский футбольный журналист Артем Франков высказался об уходе Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины. Он считает это политическим давлением.

"Шевченко не смог противостоять политическому напору, был не готов к нему. Может быть, и не хотел с этим связываться. Политика". Франкова цитирует "Спорт-Экспресс".

Да, Шевченко - русскоязычный человек. Он вообще космополит. Человек живет в Англии, Италии, работает в Украине. Гражданин мира. И он не до конца понимал, что происходит.

Его же частенько обкладывали не за то, что он, допустим, выпускал на поле Марлоса, а потому, что он и его подопечные говорили по-русски. Вот это кое-кому очень не нравилось. И это вызывало нормальную реакцию у тренера: да какая вам разница, на каком языке я говорю? Да хоть по-китайски, вы что, издеваетесь?

А что творили эти политические деятели из федерации? Просто вбивали клин между игроками. Мол, почему он не говорит на украинском? Так что ситуация, конечно, была сложная, – сказал Франков.

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Андрей Шевченко обещал, что на пресс-конференциях будет говорить по-украински, но своего слова не сдержал. Его даже критиковала итальянская пресса за то, что не говорит по-украински. Бывший тренер сборной родился и провел детство в селе Двиркивщина Яготинского района.