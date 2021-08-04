Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист

 
Ексклюзивы
1/5
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Просмотров: 2511
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Просмотров: 1233
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Просмотров: 1026
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
Просмотров: 819
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Просмотров: 423
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Просмотров: 1404
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
2 Просмотров: 684
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
9 Просмотров: 2556
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Просмотров: 396
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
15 Просмотров: 1656
Фото
Все фото
5
8
6
7
7
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
&quot;Горжусь своими матчами в Токио&quot; - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
"Горжусь своими матчами в Токио" - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Украинка покорила &quot;гору-убийцу&quot;, где погибает каждый четвертый
Украинка покорила "гору-убийцу", где погибает каждый четвертый
Видео
Все видео
Как выглядит новый автобус "Динамо"
Как выглядит новый автобус "Динамо"
Кличко объявил о завершении спортивной карьеры: известно, когда может вернуться
Кличко объявил о завершении спортивной карьеры: известно, когда может вернуться
Оксана Баюл принесла Украине первое "золото" Олимпийских Игр
Оксана Баюл принесла Украине первое "золото" Олимпийских Игр
Победила дружба: легкоатлеты впервые за 109 лет разделили "золото"
Победила дружба: легкоатлеты впервые за 109 лет разделили "золото"
Испания разгромила сопернка в сумасшедшем матче
Испания разгромила сопернка в сумасшедшем матче
Интервью
1/5
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1575
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1476
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 252
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 855
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 2268
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 1846
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
среда, 04 августа 2021 08:55

Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист

  Комментировать
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист
Андрей Шевченко 5 лет руководил сборной Украины. Фото: УАФ

Украинский футбольный журналист Артем Франков высказался об уходе Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины. Он считает это политическим давлением.

"Шевченко не смог противостоять политическому напору, был не готов к нему. Может быть, и не хотел с этим связываться. Политика". Франкова цитирует "Спорт-Экспресс".

Да, Шевченко - русскоязычный человек. Он вообще космополит. Человек живет в Англии, Италии, работает в Украине. Гражданин мира. И он не до конца понимал, что происходит.

Его же частенько обкладывали не за то, что он, допустим, выпускал на поле Марлоса, а потому, что он и его подопечные говорили по-русски. Вот это кое-кому очень не нравилось. И это вызывало нормальную реакцию у тренера: да какая вам разница, на каком языке я говорю? Да хоть по-китайски, вы что, издеваетесь?

А что творили эти политические деятели из федерации? Просто вбивали клин между игроками. Мол, почему он не говорит на украинском? Так что ситуация, конечно, была сложная, – сказал Франков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бродский нецензурно обругал Шевченко

Андрей Шевченко обещал, что на пресс-конференциях будет говорить по-украински, но своего слова не сдержал. Его даже критиковала итальянская пресса за то, что не говорит по-украински. Бывший тренер сборной родился и провел детство в селе Двиркивщина Яготинского района.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
августа

Есаула избрали гетманом Украины

Убийца взял автомат и начали расстреливать людей

218 жертв и тысячи раненых: случился один из самых больших взрывов в истории

Самое читаемое
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
21
 Просмотров: 15534
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
5
 Просмотров: 13681
Возил в машине и насиловал: злоумышленник 5 ч. издевался над 18-летней
Возил в машине и насиловал: злоумышленник 5 ч. издевался над 18-летней Просмотров: 7488
Гороскоп на 3 августа: как не пропустить свой шанс на счастье
Гороскоп на 3 августа: как не пропустить свой шанс на счастье
 Просмотров: 7398
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев 16 Просмотров: 7308
Спорт
Две украинки остались без медали в беге
Две украинки остались без медали в беге Просмотров: 243
Как выглядит новый автобус "Динамо"
Как выглядит новый автобус "Динамо"
 Просмотров: 486
Почему "Шахтер" победил "Генк"
Почему "Шахтер" победил "Генк"
 Просмотров: 792
Аллу Черкасову тренируют муж и сын
Аллу Черкасову тренируют муж и сын Просмотров: 342
Шовковский попрощался со сборной Украины
Шовковский попрощался со сборной Украины Просмотров: 657
Больше всего комментируют
16
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
13
"Зеленский готовит информационную бомбу" – политолог о деле Чауса
4
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и "патриотических псевдопатриотов"
4
Резкого роста тарифов на электроэнергию не будет - пресс-секретарь Зеленского
2
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
Голосов: 326
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть