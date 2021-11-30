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вторник, 30 ноября 2021 19:46

Шевченко угрожает бывшей команде

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Шевченко угрожает бывшей команде
Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Наставник "Дженоа" Андрей Шевченко поделился ожиданием матча против "Милана".

Шевченко стремится создать проблемы своей бывшей команде в борьбе за скудетто.

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Я всегда буду болеть за Милан, но не в этот раз. Конечно, я в восторге от возможностей встретиться с Миланом, но стараюсь сдерживать свои эмоции. Завтра мы постараемся поставить Милан в тупик. Соперник играет в хороший атакующий футбол, нужно будет быть максимально аккуратными",– сказал Шевченко в комментарии Sky Sport Italia.

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. Команда находится на 18-м месте в Серии А. В последнем матче "грифоны" сыграли вничью с "Удинезе". 1 декабря команда Шевченко будет принимать "Милан". Начало игры в 21:45. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

Андрей Шевченко выступал за "Милан" в сезонах 1999/06 и 2007/8.

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