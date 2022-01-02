Шевченко уговаривал российского форварда перебраться в "Дженоа"

Шевченко опозорился. работая с россиянином. Фото: twitter.com/UEFAcom

Главный тренер итальянского "Дженоа" Андрей Шеченко за несколько дней до конца прошлого года встречался с нападающим московского "Локомотива" и сборной России Федором Смоловым.

Генуэзцы проявляют интерес к футболисту, поэтому украинский специалист, учитывая хорошие отношения со Смоловым, провел с ним беседу на счет потенциального перехода в Серию А. Встретились они на Карибском острове Сен-Барталеме. Об этом сообщает meta-ratings.

Правда, у "Дженоа" есть два конкурента: "Зенит" и "Динамо" Москва, которые тоже не прочь оформить трансфер Федора. Столичный клуб – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры игрока, и по данным российских источников, именно туда он перейдет в текущее трансферное окно.

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"Дженоа" идет 18-м месте в чемпионате Италии, имея 11 очков в активе за 19 матчей. Шевченко еще не одержал во главе команды ни одной победы в первенстве.



