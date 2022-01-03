Шевченко уговаривает Миранчука перейти в "Дженоа"

Шевченко оказался фанатом россиян. Фото: Reuters

Переговоры о переходе полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука в "Дженоа" продолжаются.

Как пишет в своём "твиттере" инсайдер Николо Скира, главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко считает россиянина главной трансферной целью и пытается убедить его присоединиться к генуэзской команде. Миранчук готов покинуть "Аталанту" в ближайшие дни. Это может быть аренда с обязательством выкупа в случае, если "Дженоа" не вылетит из Серии А.

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26-летний Миранчук выступает за "Аталанту" с сентября 2020 года, перейдя из "Локомотива". В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах итальянской Серии А, отметившись одним голом. Контракт Миранчука истекает в 2024 году.