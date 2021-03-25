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четверг, 25 марта 2021 09:10

Шевченко удивил Дешама

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Шевченко удивил Дешама
Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Фото: Reuters

Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ничью своей команды против Украины в стартовом матче отбора к Кубку мира-2022.

Наставник французов не ожидал закрытой игры в 3 центральные защитники от команды Андрея Шевченко.

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"Конечно, я не доволен результатом поединка. В первой половине игры мы имели преимущество и много и остро атаковали. Но соперник очень хорошо защищался. Мы пересмотрели около 20-ти матчей сборной Украины, но впервые увидели ее в такой манере игры. Я не критикую тактику Шевченко. Он сделал свой выбор и получил положительный для его команды результат.

Да, я знаю, что моя команда сейчас не в лучших кондициях. Здесь целый ряд причин. Но я не оправдываюсь. Всегда трудно бороться с соперником, который настолько плотно защищается. Сегодня мы получили только балл. Но уже в воскресенье в Казахстане все будет другим: игра, погода, соперник ... ", - цитирует Дешама после матча УАФ.

В матче 1-го тура отбора к Кубку мира сборная Украины в гостях сыграла с Францией 1:1.

В другом матче группы Босния и Ґерцоговина разошлась миром с Финляндией -2:2.

Победитель группы получает прямую путевку на Кубок мира-2022. Команда, которая займет 2-е место, будет играть стыковые матчи за право поехать в Катар, где состоится финальный турнир.

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