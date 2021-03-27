Шевченко сдержал слово и начал общаться на украинском

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко переходит на украинский язык.

Передматчевую пресс-конференцию перед матчем 2-го тура квалификации к Кубку мира-2022 против Финляндии наставник начал на украинском. Шевченко поздоровался и поблагодарил болельщиков за поддержку в предыдущем матче против Франции.

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Предыдущую свою пресс-конференцию перед матчем против Франции Шевченко тоже начал на украинском языке. Сказав, что будет пытаться дальше говорить на государственном языке. Тренер сейчас занимается изучением украинского языка и планирует со временем проводить пресс-конференции на государственном языке.

28 марта Украина сыграет против Финляндии в матче 2-го тура отбора Кубка мира. Начало игры в 21:45. В переднем матче украинцы сыграли в гостях вничью с Франций -​1:1. Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с 2016 года. За это время смог вывести национальную команду на Евро-2020/21.