Шевченко решил ослабить молодежную сборную Украины на Кубке мира в Польше

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 6417
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
1 Просмотров: 900
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4240
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2889
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
4 Просмотров: 2565
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
6 Просмотров: 2385
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3339
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1449
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7479
Фото
Все фото
15
8
8
8
7
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Роскошная жена Гвардиолы стала иконой стиля в футболе
Роскошная жена Гвардиолы стала иконой стиля в футболе
Боец установил рекорд, пробежав полумарафон в бронежилете
Боец установил рекорд, пробежав полумарафон в бронежилете
Видео
Все видео
Руис сломал Джошуа и устоявшиеся правила. Усику придется подождать до следующего года
Руис сломал Джошуа и устоявшиеся правила. Усику придется подождать до следующего года
Украинец побив экс-чемпиона мира
Украинец побив экс-чемпиона мира
Энтони Джошуа жестоко нокаутировали в Америке
Энтони Джошуа жестоко нокаутировали в Америке
"К такому пенальти невозможно подготовиться" – Почеттино
"К такому пенальти невозможно подготовиться" – Почеттино
"Это лучший вечер" – Клопп
"Это лучший вечер" – Клопп
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 315
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 765
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3339
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 30736
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2358
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 июня 2019
Просмотров: 1125
Новий правопис
– Не знаю, чи в нас із ним щось вийде. Він пише через дефіс "будь ласка", а "будь-який" – без, – каже подруга Світлана. Вона ...
понедельник, 03 июня 2019 15:01

Шевченко решил ослабить молодежную сборную Украины на Кубке мира в Польше

  Комментировать
Шевченко решил ослабить молодежную сборную Украины на Кубке мира в Польше
Матч против Панамы станет для Лунина последним в Польше.

Андрей Шевченко решил вернуть Андрея Лунина с молодежного Кубка мира.

Андрей Лунин приедет в лагерь национальной сборной сразу после матча с Панамой на молодежном Кубке мира, даже если команде Александра Петракова удастся выйти в четвертьфинал Мундиаля.

По словам наставника национальной команды Андрея Шевченко, он понимает, что Лунину нужна игровая практика, поэтому он решил оставить голкипера на матч 1/8 финала. Но на большее тренер не соглашается: "Очень важно, чтобы наша молодежка сыграла хорошо. Он игрок основного состава, очень важный для них. Но он вернется сразу же после [игры против Панамы - прим]. Это максимум, что мы могли сделать".

Напомним, что сборная Украины, сформированная из игроков в возрасте до 20 лет, успешно прошла групповой этап молодежного ЧМ, опередив США, Нигерию и Катар. В трех матчах Лунин пропустил дважды, при этом отразил один пенальти. В понедельнике, 3 июня Украина сыграет на турнире матч 1/8 финала против сборной Панамы. Если удастся победить, следующим соперником станет Колумбия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина сыграла вничью с Нигерией и заняла первое место в своей группе на молодежном Кубке мира в Польше

Добавим, что первым номером сборной Украины давно Андрей Пятов. Кроме него и Лунина на матчи отбора к Евро-2020 также был вызван голкипер "Александрии" Юрий Панькив.

https://www.ua-football.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шевченко решил ослабить молодежную сборную Украины на Кубке мира в Польше». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

За ночь сгорел центр города

Самое читаемое
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
40
 Просмотров: 84081
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
16
 Просмотров: 42175
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 19524
Какая обувь будет модным этим летом
Какая обувь будет модным этим летом Просмотров: 18477
Какими были украинки первой половины XX века
Какими были украинки первой половины XX века
7
 Просмотров: 15930
Спорт
Неймар готов показать переписку с интимными фото
Неймар готов показать переписку с интимными фото Просмотров: 306
"Динамо" интересуется сенсационным бомбардиром из УПЛ
"Динамо" интересуется сенсационным бомбардиром из УПЛ Просмотров: 360
Фонсека прокомментировал возможность возглавить киевское "Динамо"
Фонсека прокомментировал возможность возглавить киевское "Динамо" Просмотров: 387
Европейский клуб начал переговоры с Коноплянкой
Европейский клуб начал переговоры с Коноплянкой Просмотров: 279
Украинскому чемпиону мира по сноуборду угрожают рэкетиры
Украинскому чемпиону мира по сноуборду угрожают рэкетиры Просмотров: 333
Больше всего комментируют
18
Партия "Основа" объединяет усилия с "Батькивщиной" на досрочных выборах в Раду - Николаенко
12
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
10
Луценко: Россия готовится к блокаде украинской ГТС
4
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
3
Садовой планирует объединиться с Вакарчуком на выборы в парламент
Голосов: 113
Голосование Кто будет тренировать киевское "Динамо" в следующем сезоне?
  • 1) Юрий Вернидуб
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Юрий Калитвинцев
  • 4) Александр Хацкевич
  • 5) Авраам Грант
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua