Шевченко решил ослабить молодежную сборную Украины на Кубке мира в Польше

Матч против Панамы станет для Лунина последним в Польше.

Андрей Шевченко решил вернуть Андрея Лунина с молодежного Кубка мира.

Андрей Лунин приедет в лагерь национальной сборной сразу после матча с Панамой на молодежном Кубке мира, даже если команде Александра Петракова удастся выйти в четвертьфинал Мундиаля.

По словам наставника национальной команды Андрея Шевченко, он понимает, что Лунину нужна игровая практика, поэтому он решил оставить голкипера на матч 1/8 финала. Но на большее тренер не соглашается: "Очень важно, чтобы наша молодежка сыграла хорошо. Он игрок основного состава, очень важный для них. Но он вернется сразу же после [игры против Панамы - прим]. Это максимум, что мы могли сделать".

Напомним, что сборная Украины, сформированная из игроков в возрасте до 20 лет, успешно прошла групповой этап молодежного ЧМ, опередив США, Нигерию и Катар. В трех матчах Лунин пропустил дважды, при этом отразил один пенальти. В понедельнике, 3 июня Украина сыграет на турнире матч 1/8 финала против сборной Панамы. Если удастся победить, следующим соперником станет Колумбия.

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Добавим, что первым номером сборной Украины давно Андрей Пятов. Кроме него и Лунина на матчи отбора к Евро-2020 также был вызван голкипер "Александрии" Юрий Панькив.