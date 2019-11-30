Шевченко расскажет о собственном опыте лечения стволовыми клетками

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

3 декабря Институт клеточной терапии представит в Киеве первые результаты клинических испытаний плацентарных стволовых клеток в Украине в партнерстве с Институтом травматологии и ортопедии АМН Украины и Киевской клинической городской больницей №6. На этот раз специалисты сфокусируют внимание на таких распространенных заболеваниях, как артроз коленных суставов и повреждения суставов, в том числе - в профессиональных спортсменов. В пресс-конференции примет участие легендарный футболист и тренер сборной Украины по футболу - Андрей Шевченко.

Артроз коленных суставов называют болезнью "пианистов и спортсменов". Чаще всего этим недугом страдают люди, организм которых подвергается экстремальным нагрузкам, а именно спортсмены. Изнурительные тренировки способствуют деформации и разрушению суставных хрящей. Это заболевание сопровождается сильной болью, ограничением при ходьбе, а иногда и вообще невозможностью передвигаться. После 40 лет большинство профессиональных футболистов становятся заложниками этой болезни. В группе риска также женщины и мужчины старше 50 лет, из которых почти трети диагностируют артроз коленных суставов.

Клеточная терапия - инновационный, очень перспективный метод лечения болезней и травм, позволяет восстановить поврежденные ткани организма и органы с помощью трансплантации здоровых новых клеток - стволовых клеток. Стволовые клетки обладают уникальной способностью трансформироваться во все типы тканей и клеток организма, в частности, клетки крови, печени, миокарда, хрящевой или нервной ткани. Благодаря этому они восстанавливают поврежденные органы и их функции.

Стволовые клетки в мире успешно применяют для лечения около 100 тяжелых заболеваний, при некоторых недугах это единственный эффективный метод лечения. На сегодня два клинических испытания по применению методов клеточной и тканевой терапии на стадии завершения, еще четыре - продолжаются.

Пресс-конференция, посвященная инновационному подходу в терапии артроза коленного сустава с применением стволовых клеток плаценты, состоится 3 декабря в 11.00 по адресу: Медгородок, проспект Любомира Гузара (Космонавта Комарова), 3, Институт клеточной терапии.