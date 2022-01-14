Шевченко рассказал, подаст ли в отставку после поражения от "Милана"

Андрей Шевченко пять лет возглавлял сборную Украины. Фото: Gettyimages.com

Главный тренер "Дженоа" 45-летний Андрей Шевченко не собирается подавать в отставку после поражения в Кубке Италии от "Милана".

По словам украинского специалиста, решение о смене тренера должны принимать руководители "Дженоа".

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"Я делаю свою работу изо дня в день. Мне 45 лет, я еще молод и набираюсь опыта. Жизнь состоит из взлетов и падений, побед и поражений, я иду вперед, и мы сосредоточены на проекте. Сегодня ребята показали себя хорошо. Мы постепенно видим, как качество проявляется в результате работы на тренировках.

Что касается меня, то я делаю свою работу каждый день. Затем клуб должен объявить свое решение", - сказал Шевченко в комментарии Football Italia.

В последнем матче "Дженоа" проиграл "Милану" в Кубке Италии и покинул турнир 17 января "грифоны" в гостях сыграют против "Фиорентины" Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября В должности провел 11 матчей, в которых одержал одну победу, трижды сыграл в ничью и семь раз проиграл.